Белорус приехал на родину со знакомым из Германии, чтобы украсть его авто

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Живущий в Гамбурге белорус приехал на родину со знакомым немцем, чтобы вместе с братом украсть авто иностранца, и привез с собой кокаин для продажи. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители 28 января задержали троих мужчин. Накануне они в Минском районе продали за $3 тыс. около 20 г кокаина жителю Копыльского района. Среди подозреваемых был 43-летний уроженец Беларуси, проживающий в немецком Гамбурге, его 38-летний брат из Молодечно и 30-летний гражданин Германии.

По словам начальника отдела ГУБОПиК МВД Алексея Борисенка, сбыт наркотика - попутное преступление. Изначально белорусы планировали похитить у себя на родине автомобиль иностранца. Для этого они организовали зарубежную турпоездку на его BMW. "Вместе с немцем из Гамбурга выехал старший из братьев, который поместил в себя пробную партию наркотика и успешно пересек с ней границу, - рассказал Алексей Борисенок. - По прибытии на место белорусы организовали развлекательную программу, во время которой втайне от немца планировалось изготовить дубликат ключей от его авто. Чтобы сохранить алиби перед гостем, в будущем предполагалась его самостоятельная поездка в Беларусь, во время которой и была бы похищена иномарка".

Все действия фигурантов и подготовка к ним были задокументированы оперативниками, после чего подозреваемых задержали в поселке Хатежино. Сейчас белорусы находятся в изоляторе временного содержания, немец - под обязательством о явке. Действиям мужчин следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело о сбыте кокаина. Также продолжается проверка по фактам незаконного перемещения наркотика через границу и приготовления к краже в особо крупном размере.

По информации ГУБОПиК МВД, старший из белорусов занимался в Германии криминальным автобизнесом и распространением наркотиков. Ранее на территории Беларуси он привлекался к уголовной ответственности за крупные кражи и побег из мест лишения свободы. Его брата тоже судили: за разбой, убийство, кражи и грабежи. А в декабре прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за бандитизм. Гражданин Германии к уголовной ответственности не привлекался.-0-