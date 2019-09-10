Белорус пытался провезти через границу более 25 тыс. ампул с анаболиками

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники обнаружили в тайниках автомобиля белоруса более 25 тыс. ампул с анаболиками, сообщили БЕЛТА в ГТК.
Мужчина ехал из Украины через "Новую Рудню" по зеленому коридору. При опросе он заявил, что товаров, запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу, у него нет. Однако позже выяснилось, что под спальной полкой в его автомобиле и за спинкой спального сиденья есть тайники, в которых спрятаны коробки с маркировкой "анаболические стероиды (андрогены)". Несколько таких коробок таможенники обнаружили и среди личных вещей водителя.
В общей сложности мужчина пытался провезти через границу 90 коробок, в которых было более 25 тыс. стеклянных ампул по 1 мл. По предварительной оценке, стоимость товара превышает 80 тыс. евро.
По данному факту Гомельская таможня проводит проверочные мероприятия.-0-