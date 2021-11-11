Белорус пытался вывезти в Украину три золотых монеты стоимостью $6 тыс.

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три золотых монеты, незаконное перемещение которых пресекли гомельские таможенники, признаны культурными ценностями. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.

Гомельские таможенники пресекли незаконное перемещение через белорусско-украинскую границу ценных монет. Гражданин Беларуси - пассажир легкового автомобиля - ехал через пункт пропуска "Новая Гута". Во время таможенного контроля среди его личных вещей обнаружены три с виду золотых монеты: две достоинством $20, одна - $10.

По заключению эксперта таможенной лаборатории, монеты изготовлены более 100 лет назад. Они признаны культурными ценностями. "Монеты на 90% состоят из золота. Средняя рыночная стоимость двух монет достоинством $20 составляет порядка $4,8 тыс., а монета номиналом $10 оценена в $1,25 тыс.", - рассказали в Гомельской таможне.

Гомельские таможенники проводят дальнейшую проверку. Усматриваются признаки правонарушения по ч.1 ст.15.5 КоАП Беларуси.-0-