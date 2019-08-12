Белоруска организовала нелегальное казино в российском Домодедове

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Беларуси организовала и проводила азартные игры в российском городе Домодедово. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета России по Московской области.
Установлено, что 29-летняя белоруска со своим сожителем с июня 2018 по февраль 2019 года вне игорной законы незаконно содержала казино в нежилом помещении. Ее признали виновной в организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 171.2 УК РФ).
Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. российских рублей. Уголовное дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство, поскольку тот находится в розыске.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2844 BYN
|2.28 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0428 BYN
|2.038 BYN
|2.043 BYN
|RUB
|3.1191 BYN
|3.105 BYN
|3.115 BYN