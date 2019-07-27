Белоруска погибла на Аляске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Аляске погибла 24-летняя белоруска, сообщает газета
Отмечается, что девушка вместе со своим мужем направлялась к автобусу, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра "В диких условиях" и одноименного фильма. Когда пара пересекала реку Текланика, девушку смыло сильным потоком воды.
Роман "В диких условиях" был написан в 1996 году на основе реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса. Парень из обеспеченный семьи отправился в дикий район Аляски и поселился в автобусе. Через четыре месяца своего уединения мужчина умер от истощения в 24 года. В 2007 году на экраны вышел одноименный фильм.-0-
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