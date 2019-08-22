Белоруска погибла в Альпах

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Беларуси погибла в Альпах. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе МИД Беларуси.

Тело девушки обнаружила утром 21 августа на высоте в 3700 м в районе горы Маттерхорн Альпийская служба спасения города Червиния.

Посольство Беларуси в Италии установило контакт с близкими умершей и компетентными органами Италии с целью оказания необходимого содействия.

Ранее в итальянских СМИ были опубликованы подробности трагедии. В частности, издание Il Messaggero информирует, что погибшей девушке было 33 года, и зовут ее Екатерина. Известно, что она восходила на гору со своим другом - гражданином Украины, однако почувствовала сильную усталость и рухнула на землю. Напарник пытался найти помощь и связаться со спасателями, однако это удалось не сразу из-за плохой связи.-0-