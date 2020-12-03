Белоруска спрятала от таможенников более 33,5 тыс. евро, обернув их в фольгу и пищевую пленку

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники в багаже и ручной клади пассажирки рейса Париж - Минск обнаружили более 33,5 тыс. незадекларированных евро, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"34-летняя белоруска при прохождении границы выбрала зеленый коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров и денежных средств, которые подлежат декларированию. Таможенники обратили внимание на ее тревожность при стандартном опросе на наличие подлежащих декларированию товаров. После этого ей было предложено проследовать по красному коридору", - рассказали в ГТК.

Во время таможенного досмотра в багаже и ручной клади женщины обнаружено 12 обернутых фольгой и пищевой пленкой свертков с валютой, преимущественно в купюрах по 50 евро. Общая сумма составила более 33,5 тыс. евро, что в 4 раза превышает сумму, разрешенную законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования.

Минская региональная таможня проводит проверку по статье 173 УПК.

ГТК напоминает, что в соответствии с таможенными правилами ЕАЭС перевозимые через границу наличные денежные средства на сумму свыше $10 тыс. в эквиваленте подлежат письменному декларированию. При этом в декларации указываются сведения об источнике происхождения наличных денежных средств, целях их перемещения.

В случае, если перевозимая сумма превышает $100 тыс. в эквиваленте, нужно дополнительно представить в таможенный орган документы для подтверждения происхождения таких денежных средств.-0-