Белоруска спрятала от таможенников свыше 150 тыс. евро

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска, возвращаясь самолетом из Австрии, скрыла от таможенного контроля более 150 тыс. евро. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Минские таможенники в багаже и ручной клади пассажирки рейса Вена - Минск обнаружили более 150 тыс. незадекларированных евро. Для прохождения таможенной границы 65-летняя гражданка Беларуси выбрала зеленый коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров и денежных средств, которые подлежат декларированию.

"Таможенники обратили внимание на тревожность гражданки при стандартном опросе, после чего предложили ей все же проследовать по красному коридору. Во время осмотра багажа и ручной клади женщины обнаружено более 10 тыс. евро. А при проведении личного досмотра в карманах жилета обнаружено два конверта по 20 тыс. евро и один с 38 тыс. евро. Еще в самодельном красном тканевом поясе с семью отсеками, надетом на гражданку, находилось 73 тыс. евро, преимущественно в купюрах по 200 и 500 евро", - рассказали в ГТК.

Общая сумма составила более 150 тыс. евро, что почти в 18 раз превышает сумму, разрешенную законодательством ЕАЭС к перемещению через таможенную границу без письменного декларирования. По данному факту Минской региональной таможней проводится проверка по ч.2 ст.228 УК Республики Беларусь.

ГТК напоминает, что перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства на сумму свыше $10 тыс. в эквиваленте подлежат письменному декларированию. При этом в декларации указываются сведения об источнике происхождения наличных денежных средств, а также целях их перемещения. В случае, если перемещаемая сумма превышает $100 тыс. в эквиваленте, таможенному органу дополнительно должны быть представлены документы для подтверждения происхождения таких денежных средств.-0-