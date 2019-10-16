Белорусская милиция в этом году изъяла почти 500 кг наркотиков и психотропов

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники белорусской милиции в этом году изъяли практически 500 кг наркотиков и психотропов, сообщил журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 2014 года поступательно увеличивается количество изъятых наркотиков и психотропов. Это и транзитные, и те, что распространяются внутри страны. Только в этом году сотрудниками милиции изъято практически 500 кг наркотиков и психотропов, - сказал Геннадий Казакевич. - К этому прибавить около 600 кг, которые изъяли наши коллеги-пограничники и таможенники. А на внешних границах республики за этот же период 1 800 кг изъято коллегами в Литве, Латвии, Польше, то есть в приграничных государствах. Все эти наркотики и психотропы предназначались либо для Беларуси, либо для транзита по направлению к России".

Крупнейшая партия, которую изъяли сотрудники милиции в этом году, была на белорусско-латвийском участке границы. Речь шла о 10 кг MDMA, 5 кг мефедрона, 112 кг гашиша и 4 кг кокаина. Все это предназначалось для России.

В целом, по словам Геннадия Казакевича, ситуация в Беларуси контролируемая. Об этом свидетельствуют уменьшение в 1,5 раза в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количества наркопреступлений, снижение более чем в 4 раза количества отравлений психоактивными веществами, в 1,7 раза стало меньше случаев со смертельным исходом. Последний случай гибели несовершеннолетних от наркотиков произошел в 2014 году.

В 2018 году в стране зафиксировано 30 случаев передозировок с летальным исходом (это 4,6 случая на 1 млн человек в возрасте 15-64 лет). По данным ООН, этот показатель в 14 раз меньше, чем в Литве, в 17 раз меньше, чем в России, в 21 - чем в Швеции, в 28 - чем в Эстонии, в 72 - чем в США.

Влияние на оперативную обстановку в стране в сфере незаконного наркооборота оказывает увеличение международного наркотрафика. В январе-сентябре этого года выявлено и пресечено 20 каналов поставок наркотиков в Беларусь из-за границы, зарегистрировано 47 преступлений, связанных с перемещением наркотиков через границу.

За 2018 год по сравнению с 2014-м практически в 3 раза увеличилось количество оконченных расследований преступлений, совершенных группами, и в 18,9 раз - в составе организованных групп. Эти показатели свидетельствуют о том, что подразделения наркоконтроля ориентированы на уничтожение организованной структуры наркобизнеса.-0-