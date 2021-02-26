Белорусская таможня пресекла попытку незаконного ввоза итальянских стоматологических материалов

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного ввоза около 9 т материалов для стоматологии итальянского производства на территорию Евразийского экономического союза по заниженной стоимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Товары перемещались узбекским перевозчиком в автопоезде Mercedes из Литвы. Грузовой автомобиль следовал через пункт пропуска "Каменный Лог".
"Таможенному органу были представлены товаросопроводительные документы, в соответствии с которыми стоимость партии составляла 18,4 тыс. евро. Однако в результате проверочных мероприятий сотрудниками Оперативной таможни было установлено, что фактическая стоимость товара занижена в два раза", - рассказали в пресс-службе.
По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП Беларуси, согласно которой предусматривается ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-