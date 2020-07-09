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09 июля 2020, 10:03

Белорусская таможня пресекла ввоз в Россию в грузовике-двойнике 18,5 т зелени и фруктов

Фото ГТК
Фото ГТК

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня пресекла ввоз в Россию в грузовике-двойнике 18,5 т зелени и фруктов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовик Volvo остановили возле белорусско-российской границы на трассе Р21. Водитель представил документы на 6,6 т кабельных лотков. Но при досмотре выяснилось, что документы поддельные, а в полуприцепе-рефрижераторе находятся лук-порей, малина, ежевика, смородина, персики и груши примерно на Br51 тыс.

Поддельными были также свидетельства о регистрации грузовика и полуприцепа, таможенная пломба на грузовом отсеке. Автомобиль оказался двойником грузовика, который действительно перевозил кабельные лотки.

Автомобиль Volvo задержан, на денежные средства перевозчика наложен арест. Назначены экспертизы для установления признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 380 и 381 ("Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков", "Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства") УК.-0-

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