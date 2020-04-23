Белорусская таможня выявила 16 фактов ввоза на территорию ЕАЭС авто с измененными VIN-номерами

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы с начала 2020 года выявили 16 фактов ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств с видоизмененными идентификационными номерами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Через пункт пропуска "Привалка" следовал седельный тягач Renаult российской фирмы-перевозчика. Его VIN-номер оказался целиком "перебит". А через пункт пропуска "Каменный Лог" пытались переместить не только тягач такой же марки, но и полуприцеп к нему. Полуприцепы и седельные тягачи, VIN-номера которых предположительно "перебивались" для их последующего незаконного ввоза, были направлены на экспертизу в межрайонные отделы ГКСЭ по Гродненской области. Эксперты подтвердили, что идентификационные номера действительно подвергались изменению: уничтожался рельеф всех знаков панели либо ее фрагмент удалялся, а на его место вваривался другой со знаками вторичной маркировки.

По всем выявленным фактам таможенные органы начали административные процессы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП. Санкции предусматривают штраф до 30 базовых величин (1 БВ - Br27) и конфискацию незаконно перемещенных автомобилей.

Общая оценочная стоимость 16 автомобилей составила около Br425 тыс.-0-