Белорусские пограничники изъяли марихуану у водителя грузовика

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марихуану изъяли у водителя грузовика на белорусско-литовской границе, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Подозрительный сверток выявили сморгонские пограничники во взаимодействии с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Котловка". При проверке грузового автомобиля Renault, который ехал из Литвы, служебная собака отреагировала на перчаточный отсек. Во время осмотра было обнаружено вещество растительного происхождения, спрятанное в пачке с кофе. Водитель грузовика пояснил, что вещество - марихуана для личного пользования.

Сверток с содержимым изъят для проведения экспертизы. В отношении его владельца начата проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.-0-