1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники ликвидировали лабораторию по производству запрещенных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
"Сотрудники органов пограничной службы 24 ноября задержали двух 41-летних граждан Беларуси. Мужчины совместно с пособниками занимались кустарным производством фармакологических препаратов, в состав которых входят сильнодействующие вещества. При обыске подпольной лаборатории пограничники обнаружили около 235 тыс. таблеток, 7 тыс. флаконов, 42 л сырья в канистрах, специальную технику, посуду и упаковку, а в квартире одного из задержанных оперативники изъяли особо опасное психотропное вещество амфетамин", - рассказали в ГПК.
Установлено, что злоумышленники наладили незаконное производство фармакологических препаратов, в состав которых входят сильнодействующие вещества, для реализации в Российскую Федерацию и страны Евросоюза.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.333 Уголовного кодекса. Им грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет.-0-