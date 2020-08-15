15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники не впустили в страну двух "альпинистов" из Польши. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Вечером 13 августа в пункте пропуска Национальный аэропорт Минск на рейсе, прибывшем в белорусскую столицу из Варшавы, пограничники обратили внимание на двух граждан Польши 1990 и 1996 годов рождения с подозрительным багажом. В комитете рассказали, что молодые люди якобы профессионально занимаются альпинизмом, приехали в Беларусь исключительно в туристических целях и за происходящими в стране событиями они не следили.

"Эту версию опровергают обнаруженные в ходе осмотра смартфона одного из поляков скриншоты известного вбросами недостоверной информации деструктивного Телеграм-канала. Тщательно подобран список белорусских городов, в которых фиксируются протестные настроения и несанкционированные митинги, контакты правозащитников и райотделов милиции", - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

На самом деле из альпинистского снаряжения у граждан Польши были только веревка, карабины и обвязы. Все остальное - дорогостоящая профессиональная фото- и видеоаппаратура (зеркальные фотоаппараты со сменными объективами, видеокамеры GoPro, совсем не бюджетный квадрокоптер с возможностью фото- и видеосъемки, профессиональные микрофоны), большое количество электронных накопителей, ноутбуки, палатки и спальные мешки - говорило о совсем другом роде деятельности этой группы. Место своего проживания в Минске молодые люди объяснить и подтвердить документально не смогли.

В результате проведенного разбирательства на основании ст. 30 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь" гражданам Польши отказано во въезде в страну. Ближайшим рейсом они отправлены обратно в Варшаву.-0-

Фото Госпогранкомитета