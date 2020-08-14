14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники не впустили в страну провокаторов из Латвии. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

"12 августа во время оформления пассажиров рейса Лондон-Минск пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии 1975 и 1993 годов рождения. В итоге разбирательства иностранцев не впустили в страну на основании ст.30 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", - рассказали в ведомстве.

Фото gpk.gov.by

Один из мужчин рассказал, что приехал в Беларусь отдохнуть, но где именно, еще не решил, а второй - по работе, однако созвониться с партнером не смог, так как для связи у него был записан номер латвийского оператора. "Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более $15 тыс. Кроме того, у "бизнесмена" еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено Telegram-сообщество из пяти человек - двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь", - добавили в Госпогранкомитете.

Еще один интересный момент: в телефоне второго иностранца, якобы прилетевшего на отдых, обнаружены фото растущей конопли и выкуривания им же самокруток.-0-