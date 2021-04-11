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11 апреля 2021, 14:12

Белорусские пограничники помогли заблудившемуся литовцу вернуться домой

Фото ГПК
Фото ГПК

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники помогли заблудившемуся литовцу вернуться домой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного погранкомитета.

"Сегодня утром в Ошмянском районе сморгонские пограничники, патрулируя участок госграницы, увидели мужчину. Он был в утомленном состоянии, не мог пояснить цель и место своего нахождения", - говорится в сообщении.

Пограничники выяснили: это был 82-летний гражданин Литвы, который проживает в деревне Янкунай Шальчининкайского района недалеко от границы с Беларусью. В силу преклонного возраста иностранец не сориентировался на местности и попал на территорию Беларуси. Пожилому человеку оказали первую помощь, а затем в установленном порядке в соответствии с белорусским законодательством заблудившийся житель деревни Янкунай был передан литовским пограничникам.-0-

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