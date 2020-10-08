Белорусские пограничники пресекли попытку гражданина Ирака незаконно перейти границу

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сморгонские пограничники задержали гражданина Ирака за попытку нарушения границы в нескольких метрах от пункта пропуска "Каменный Лог". Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Инцидент произошел 7 октября. Во время разбирательства выяснилось, что задержанный прибыл в Беларусь через Национальный аэропорт Минск по туристической визе. На общественном транспорте, а затем на такси он добрался до пункта пропуска и попытался его обойти, чтобы попасть в Литву. Сам нарушитель, этнический курд, имеющий гражданство Ирака, намеревался попросить в Евросоюзе политическое убежище.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы. В отношении него начат административный процесс за нарушение пограничного режима и незаконное пересечение границы. Его ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет.-0-