Белорусские пограничники пресекли три случая ввоза наркотиков в автовозах

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три случая ввоза в Беларусь наркотиков в автовозах пресекли 31 марта белорусские пограничники на границе с Украиной и Литвой. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

В пункте пропуска "Привалка" (сопредельный литовский - "Райгардас") в автомобилях, перемещаемых на двух грузовиках, с интервалом в один час были обнаружены сигареты с веществом зеленого цвета растительного происхождения, предположительно марихуаной.

Аналогичный случай произошел ночью в пункте пропуска "Мокраны" (сопредельный украинский - "Доманово"). В салоне одной из перевозимых на лафете машин служебная собака учуяла запах наркотика. В результате пограничный наряд обнаружил вещество зеленого цвета растительного происхождения.

Всего за первый квартал этого года белорусские пограничники предотвратили 17 случаев ввоза наркотических средств в нашу страну. Преимущественно наркотические средства находили на польском и литовском направлениях.

Как отмечается, во всех случаях пограничные наряды выявляли наркотики в легковых авто, которые перемещались через границу на лафетах. Автомобили приобретались на аукционах в Европе или США, затем транспортировались в Беларусь или страны СНГ. Водители автовозов не являются гражданами Беларуси, а фирмы, осуществляющие перевозку подержанных авто, зарегистрированы за рубежом.

В ведомстве напомнили, что за контрабанду наркотиков предусмотрена уголовная ответственность по ч.1 ст.328-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Наказание за такое преступление - лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом либо без него.

"Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих перевозку транспортных средств через границу, на необходимость осмотра таких автомобилей во избежание привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.-0-