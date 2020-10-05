Белорусские пограничники за выходные пресекли две попытки нарушения госграницы

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минувшие выходные пограничники пресекли две попытки нарушить границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

3 октября недалеко от деревни Комиссарово Гродненского района пограничники задержали неизвестного в непосредственной близости от границы. Нарушителем оказался 31-летний гражданин Турции. Мужчина прибыл в Беларусь самолетом в конце сентября и несколько дней провел в столице. Вечером 2 октября он решил отправиться в Гродно, а утром следующего дня на такси выдвинулся в сторону границы. Дорогу водителю указывал по телефону, несколько раз меняя конечный пункт. При себе задержанный имел несколько мобильных телефонов и денежные средства. Свои намерения мужчина не скрывал и признался, что хотел нарушить границу и попасть во Францию.

Также ночью 4 сентября сморгонские пограничники задержали гражданина Грузии вблизи деревни Рымуни Островецкого района. Парень пояснил, что хотел нарушить границу, так как легально попасть в страны Евросоюза не имеет возможности.

Иностранцы доставлены в изоляторы временного содержания. Начат административный процесс за нарушение пограничного режима и незаконное пересечение госграницы. Их ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет.-0-