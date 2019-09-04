Белорусские пограничники задержали находившихся в розыске двух иностранцев

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов пограничной службы задержали двух иностранных граждан, которые находились в межгосударственном розыске. Такая информация размещена на портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Первый случай произошел 3 сентября в полдень в пункте пропуска "Домачево". Во время оформления на въезд в Беларусь автомобиля Audi под управлением гражданина Польши пограничный наряд установил, что мужчина числится в розыске. Спустя два часа в пункте пропуска "Новая Гута" была задержана гражданка Молдовы, которая на автобусе пыталась выехать в Украину.

Разыскиваемые иностранцы переданы сотрудникам милиции.-0-