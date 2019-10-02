Белорусские правоохранители ожидают выдачи из России Виктории Аверьяновой

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом в соответствии с международными договорами в Генпрокуратуру Беларуси направлены материалы, необходимые для решения компетентными органами юстиции России вопроса о выдаче Виктории Аверьяновой. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

В производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси находится уголовное дело в отношении бывшего руководителя компаний "Бистрофф" и "Интекс" Виктории Аверьяновой по ч.2 ст.243 УК Беларуси (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). "Согласно материалам уголовного дела, вышеуказанными субъектами хозяйствования в налоговые периоды 2007-2015 годов не уплачены в бюджет налоги в сумме более Br942 тыс. Это произошло вследствие занижения выручки от реализации товаров и услуг и внесения в кассовые суммирующие аппараты недостоверной информации", - проинформировала Юлия Гончарова.

В декабре 2018-го был объявлен розыск Виктории Аверьяновой. По информации, поступившей в июне 2019 года из правоохранительных органов РФ, местонахождение разыскиваемой установлено в городе Москве. "Следственным комитетом в соответствии с международными договорами в Генеральную прокуратуру Беларуси направлены материалы, необходимые для решения компетентными органами юстиции России вопроса о выдаче обвиняемой правоохранительным органам Беларуси", - рассказала Юлия Гончарова.

Также вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Юрия Аверьянова, местонахождение которого установлено на территории Германии. Уголовное дело в отношении пяти иных соучастников передано прокурору для направления в суд.-0-