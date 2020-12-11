Белорусские правоохранители помогли австрийским коллегам задержать преступную группу

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С помощью ГУБОПиК МВД Беларуси австрийские правоохранители задержали преступную группу. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в 3.00 сотрудники криминальной полиции Австрии под Веной с поличным задержали участников международной организованной преступной группы, специализирующейся на краже мототехники. Это стало возможным благодаря обмену информацией с коллегами из Беларуси", - рассказали в МВД.

Все четверо задержанных - жители Гомельской области (Жлобин, Калинковичи, Мозырь), один из них ранее судим на родине за грабеж и хулиганство.

Квартет действовал четко, по заранее спланированной схеме, каждому отводились свои роли и функции. Передвигались на микроавтобусе, запуская вперед для разведки и сопровождения легковой автомобиль.

Криминальные похождения были пресечены, когда злоумышленники, украв мотоцикл "Хонда", направились в сторону границы с Чехией. Молодые люди взяты под стражу. Сейчас проверяется информация об их причастности к иным подобным хищениям.-0-