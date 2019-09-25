Белорусские правоохранители пресекли канал незаконной миграции в ЕС

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД пресекли деятельность международной преступной группы, которая занималась незаконной миграцией иностранных граждан транзитом через Беларусь. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Около полугода назад в милицию поступила оперативная информация в отношении жителей Толочинского района, которые могли быть причастны к организации незаконной миграции. Для конспирации они использовали два автомобиля, которые в последующем были под наблюдением оперативников от границы России до приграничной зоны в Поставском районе.

Удостоверившись, что на борту "Фольксвагена" трое мигрантов, офицеры ГУБОПиК и сотрудники Полоцкого погранотряда задержали нелегалов на удалении 4,6 км от госграницы возле населенного пункта Боровые Браславского района.

Один из лидеров преступной организации, гражданин России, выступал в роли проводника: предварительно высаживался в приграничной зоне, осматривался и намечал пути прохода вне пунктов пропуска. Задачей белорусов была беспрепятственная перевозка мигрантов из России и высадка их вблизи границы с Литвой. Для переговоров подельники использовали радиосвязь. Если впереди был пост ГАИ, первая машина отвлекала внимание на себя, а вторая проезжала незамеченной.

Выходцы из Азии привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания и сейчас находятся в ИВС до решения вопроса о депортации. Иностранцев также привлекут к ответственности за незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима.

В отношении троих организаторов возбуждено уголовное дело по ст.371-1 УК Беларуси (организация незаконной миграции).-0-