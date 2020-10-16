Белорусские таможенники обнаружили в грузовике овощи вместо пива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники оперативной таможни обнаружили в грузовике российской фирмы-перевозчика 20 т овощей вместо 20 тыс. л солодового пива, заявленного в товаросопроводительных документах, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Таможенники остановили грузовик Renault с товаром на белорусско-российском участке границы. Пиво, которое по факту оказалось овощами, везли на территорию Евразийского экономического союза из Польши. При досмотре полуприцепа-рефрижератора было обнаружено, что в Россию незаконно ввозится 20 т топинамбура, батата, фенхеля, брюссельской капусты, артишоков. Общая стоимость товара составила порядка Br80 тыс.

Таможенники также установили, что полуприцеп-рефрижератор с идентичными регистрационными знаками пересекал таможенную границу через пункт пропуска "Берестовица". В том случае из Германии в Россию перемещались смеси душистых веществ на основании спиртовых растворов, ароматизаторы.

Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 (транспортировка товаров с нарушением установленного законодательством порядка) КоАП. На денежные средства перевозчика наложен арест. Назначены экспертизы с целью установления признаков совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 380, 381 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства).-0-