Белорусские таможенники пресекли два факта незаконного ввоза автомобилей

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни установили факты ввоза на территорию Евразийского экономического союза грузового и легкового автомобилей с видоизмененными VIN-номерами, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В первом случае в пункт пропуска "Григоровщина" из Латвии прибыло грузовое транспортное средство марки Renault 2003 года выпуска, в котором перевозился фенопласт. При проведении таможенных операций в отношении автопоезда сомнение вызвала подлинность VIN-номера тягача, в связи с чем была назначена экспертиза.

Во втором случае при проведении специального мероприятия оперативники проверили ввоз из Латвии легкового автомобиля Land Rover Discovery-4 2016 года выпуска. У сотрудников таможни также возникли сомнения в подлинности идентификационного номера.

Государственный комитет судебных экспертиз по Минску подтвердил предположения таможенников: и в одном, и во втором случае VIN-номера были изменены. Общая стоимость автомобилей, по предварительной оценке, составила более Br100 тыс.

Седельный тягач и легковой автомобиль изъяты в связи с наличием признаков административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.1 КоАП. Материалы дел направлены в суд.-0-