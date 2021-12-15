Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз автомобилей из Литвы

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативной таможней пресечены три факта незаконного ввоза через белорусско-литовскую границу на таможенную территорию ЕАЭС седельных тягачей марки MAN, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Машины ввозились казахским перевозчиком через пункт пропуска "Каменный Лог". Во избежание уплаты таможенных платежей иностранные тягачи перемещались из Литвы под видом транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане.
Автомобили общей оценочной стоимостью почти Br300 тыс. изъяты. По факту незаконного ввоза таможней начат административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП. С учетом уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере Оперативной таможней ведется проверка в связи с наличием состава преступления, предусмотренного ч.2. ст.231 Уголовного кодекса.-0-