Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 21 т польских яблок

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни выявили очередной грузовик-двойник российской фирмы-перевозчика, который незаконно перевозил яблоки польского происхождения, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Таможенники на автодороге Р21 остановили грузовик DAF, принадлежащий российской фирме-перевозчику. Согласно сведениям в документах, которые представил для проверки водитель - гражданин России, в авто транспортировалось свыше 20 т шлакообразующей смеси. В тех же документах было указано, что товар перемещался транзитом из Польши в Россию. При досмотре оказалось, что в грузовом отсеке на самом деле находится почти 21 т яблок польского происхождения. Их стоимость составила около Br90 тыс.

Установлено, что этот грузовик является двойником транспортного средства, которое ранее пересекало таможенную границу в пункте пропуска "Брузги" и действительно перевозило указанный в документах товар. Для подтверждения подделки регистрационных знаков задержанных грузовика и полуприцепа, свидетельства об их регистрации, а также документов на груз назначены соответствующие экспертизы.

Оперативная таможня начала административный процесс по ч.4 ст.12.17 КоАП (транспортировка товаров с нарушением установленного законодательством порядка).-0-