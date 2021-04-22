Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 16 т фотооборудования и фотобумаги

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни с использованием системы управления рисками в пункте пропуска "Котловка" пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС свыше 16 т фотооборудования и фотобумаги с заниженной более чем в два раза стоимостью, сообщили БЕЛТА в ГТК.

"Фотооборудование и фотобумага были ввезены литовской фирмой-перевозчиком в грузовом авто марки Mersedes-Benz. Водитель представил товаросопроводительные документы, согласно которым стоимость бумаги и фотооборудования составляет около $40 тыс. В ходе проверки установлено, что их реальная стоимость составляет около 95 тыс. евро", - рассказали в ГТК.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс по ч.3 ст.15.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предметов административного правонарушения.-0-

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