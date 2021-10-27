Белорусские таможенники пресекли ввоз из Литвы трех партий товаров с занижением стоимости в 3-7 раз

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни в течение недели пресекли ввоз на территорию ЕАЭС из Литвы трех партий товаров, перемещаемых через таможенную границу с намеренным занижением их реальной стоимости, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Литовский перевозчик намеревался ввезти через пункт пропуска "Бенякони" партию луковиц цветов стоимостью около Br140 тыс. В результате проверочных мероприятий получен комплект товаросопроводительных документов, свидетельствующий о занижении стоимости ввозимых товаров в три раза.

Аналогичные махинации со стоимостью были проведены и при ввозе из Литвы через пункт пропуска "Котловка" пищевых добавок на сумму около Br330 тыс., когда в документах реальная стоимость была занижена в семь раз.

В семь раз занизили и стоимость партии эмали, следующей через пункт пропуска "Каменный Лог". Ее реальная стоимость оказалась Br375 тыс.

По всем фактам, выявленным Оперативной таможней во время специальных мероприятий, начаты административные процессы по ч.3 ст.15.5 (предоставление таможенному органу недостоверных сведений о товарах) КоАП.-0-