Белорусские таможенники пресекли ввоз в Россию около 40 т яблок и груш

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдел по борьбе с контрабандой Могилевской таможни совместно с сотрудниками Оперативной таможни пресек попытки незаконного перемещения в Россию крупных партий яблок и груш польского происхождения, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

При проведении специальных мероприятий в Климовичском районе таможенники приостановили движение автопоездов DAF и RENO, в грузовых отсеках которых находилось в общей сложности около 40 т яблок и груш. Товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения фруктов, у водителей не было. Не оказалось у них и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции для потребления. На коробках с фруктами были наклеены этикетки, подтверждающие польское происхождение товаров. Стоимость яблок и груш устанавливается.

По фактам нарушения законодательства Могилевская таможня начала административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.-0-

Фото Могилевской таможни