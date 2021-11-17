Белорусские таможенники раскрыли схему незаконного ввоза 120 т шпика из Литвы

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативная таможня выявила схему незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза 120 т шпика из Литвы под видом произведенного в одном из государств ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Оперативники задержали шесть партий замороженного шпика общей массой свыше 120 т, ввезенных российскими перевозчиками из Литвы в Беларусь без уплаты таможенных платежей. Незаконная схема функционировала следующим образом. В одном из регионов России проводилась загрузка товара, а в таможенные органы представлялись документы о его отправке для переработки в Калининградскую область. Вместо этого товар выгружался на территории ЕАЭС, а порожний грузовик выезжал в Литву для загрузки иностранного шпика. Далее в Калининградской области российской таможенной службе представлялись документы на изначально следовавший шпик, соответственно, не уплачивались таможенные платежи", - рассказали в ГТК. Спустя пару дней шпик перевозился в обратном направлении - из Калининградской области транзитом через Литву в Россию.

Общая сумма подлежащих уплате таможенных платежей по шести поставкам составила свыше Br170 тыс.

В отношении организаторов незаконного ввоза иностранного товара на территорию ЕАЭС с уклонением от уплаты таможенных платежей в крупном размере возбуждено уголовное дело в соответствии со ст.231 УК.-0-