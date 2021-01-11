Белорусские таможенники в 2020 году пресекли 85 попыток незаконного ввоза транспортных средств

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники в 2020 году пресекли 85 попыток незаконного ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Таможенники за прошлый год выявили 85 транспортных средств (тягачей, полуприцепов, легковых автомобилей), перевозимых по поддельным документам либо с видоизмененными номерами. Возбуждено 35 уголовных дел", - рассказали в ГТК.

Как отметили в комитете, для уклонения от уплаты таможенных платежей разрабатываются целые схемы незаконного перемещения через таможенную границу транспортных средств. Одна из них, которая и является самой распространенной, заключается в том, что авто приобретается в странах Евросоюза, а его VIN-номер "перебивается" за пределами ЕАЭС под номер авто, уже зарегистрированного на территории союза. После на транспортное средство вешают регистрационный номер зарегистрированного в ЕАЭС авто либо же транспортного средства, не подлежащего восстановлению.

Пользуются популярностью и находящиеся в лизинге либо арендованные в странах Евросоюза автомобили, которые также на территории Литвы приобретают "новый" облик. Это, как правило, легковые авто класса "люкс", которые пытаются ввезти с использованием похищенных либо поддельных регистрационных знаков. Нарушители активно используют и поддельные документы, в том числе намеренно занижая реальную стоимость транспортного средства.

"Наибольшей популярностью для незаконного ввоза авто пользуется литовское направление, на польском, латвийском и украинском такие случаи немногочисленны", - отметили в ГТК.

Государственный таможенный комитет обращает внимание на ответственность, в том числе и уголовную, за подобные противоправные действия и призывает к соблюдению законодательства.-0-