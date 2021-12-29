29 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники в этом году выявили 475 попыток ввоза наркотических средств, а также иные противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель начальника отдела главного управления организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси Дмитрий Жерносек.

"Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию, которая значительно повлияла на снижение пассажиро- и товаропотока, таможенные органы вели целенаправленную работу на недопущение незаконного ввоза наркотиков на территории Беларуси. Наши сотрудники обеспечивают надежную защиту западного участка единой таможенной границы Евразийского экономического союза от поступления наркотических средств и психотропных веществ. В результате было пресечено 475 фактов незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ, а также иных противоправных действий в этой сфере", - сказал Дмитрий Жерносек.

По выявленным фактам в этом году возбуждено 141 уголовное дело, а из незаконного оборота изъято порядка 400 кг наркотических средств и психотропных веществ. Из них - более 11 кг марихуаны, более 353 кг гашиша и порядка 70 кг психотропов.

"Влияние на незаконное перемещение наркотиков через нашу страну оказывает нелегальное производство гашиша в странах Северной Африки, кокаина в Латинской Америки, производство опия, героина в Афганистане, психотропных веществ в Западной Европе, производство новых психоактивных веществ и доставка их посредством международных почтовых отправлений", - отметил заместитель начальника отдела борьбы с контрабандой.

Анализ преступлений за текущий год помог выявить основные каналы поступления наркотиков. "Прежде всего, со стран Европейского союза происходит перемещение наркотических средств растительного происхождения - гашиша, марихуаны, а также синтетических наркотиков - амфетамина. С территории Украины перемещаются наркотики растительного происхождения, причем в небольших дозах", - отметил Дмитрий Жерносек.

"В текущем году таможенными органами выявлено три крупных партии незаконного перемещения наркотиков. Это случаи в апреле в пункте пропуска "Берестовица" Гродненской региональной таможни, в августе в пункте пропуска "Новая Рудня" Гомельской таможни. Самый крупный факт был зафиксирован в мае текущего года. В ходе отработки оперативной информации было остановлено грузовое транспортное средство, которое направлялось из Германии в Россию. В ходе проведения таможенного контроля были обнаружены тайники, где перемещалось порядка 330 кг гашиша", - рассказал он.

Дмитрий Жерносек добавил, что таможней проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение перемещения наркотических средств и психотропных веществ: "Во всех пунктах пропуска размещена информация о недопустимости их перемещения, проводятся профилактические мероприятия. Наша служба достаточно подготовлена технически: имеются на вооружении инспекционно-досмотровые комплексы, детекторы обнаружения следов, развивается кинологическая служба (порядка 40 служебных собак на учете)".-0-