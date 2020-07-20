20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники в I полугодии изъяли около 90 кг наркотиков, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Около половины преступлений, выявленных белорусскими таможенниками в первом полугодии текущего года, связаны с незаконным ввозом и оборотом наркотиков. Изъято порядка 90 кг наркотических средств, а также более 2 тыс. препаратов, содержащих психотропные вещества", - сказали в ГТК.

Особое внимание уделено мероприятиям по усилению оперативно-розыскной деятельности. Порядка 67% преступлений от общего количества выявлено именно такими методами. Как отметили в ГТК, раскрываемость преступлений достигла показателя в 76%.-0-