Белорусские таможенники выявили факты перемещения польских груш под видом кондитерских изделий

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни выявили факты перемещения польских груш на Br160 тыс. под видом кондитерских изделий, сообщили БЕЛТА в ГТК Беларуси.

При проведении специального мероприятия был остановлен автомобиль SCANIA, следовавший в Россию по трассе М5 Минск - Гомель. Согласно указанным в товаросопроводительных документах сведениям, в грузовом отсеке автопоезда перемещалось более 17,5 т кондитерских изделий. Но при осмотре грузового отсека транспортного средства таможенники обнаружили, что небольшое количество заявленных шоколадных конфет и печенья использовалось в качестве маскировки для 16,7 т груш польского происхождения. Стоимость груза, по предварительной оценке, составила более Br56 тыс.

Еще в двух авто (RENAULT и SCANIA), следовавших в Россию, по представленным сотрудникам таможни документам перемещались также исключительно "кондитерские изделия в ассортименте". В этих случаях польские груши - 30 т в общей сложности - были спрятаны под ящики с зефиром и конфетами, причем зефир перемещался с уже истекшим сроком годности.

Общая стоимость незаконно перемещавшихся в трех грузовых автомобилях груш составила около Br160 тыс.

По данным фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии со ст.13.12 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.-0-