Белорусские таможенники выявили три попытки незаконного ввоза наркотиков

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники за три дня выявили три попытки незаконного ввоза наркотиков на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Фото Гродненской региональной таможни

Гродненские таможенники совместно с пограничниками обнаружили гашиш у водителя легкового автомобиля BMW, который ехал на территорию ЕАЭС из Польши. 39-летний гражданин Армении пересекал белорусско-польскую границу через пункт пропуска "Брузги". Часть наркотика была спрятана в подлокотнике водительского сиденья, часть - в жестяной банке среди личных вещей. Экспертиза подтвердила, что одна часть вещества темно-зеленого цвета является гашишем. Второй пакетик с аналогичным веществом пока проверяют.

Фото Брестской таможни

Кроме того, брестские таможенники в пункте пропуска "Брест" в выходные пресекли два случая незаконного ввоза марихуаны гражданами Беларуси, возвращавшимися домой из Польши. Служебная собака обнаружила наркотическое средство среди личных вещей в багаже у 22-летнего жителя Барановичей, пересекавшего границу на рейсовом автобусе Варшава-Минск. Во втором случае марихуану нашли в кармане шорт у 40-летнего жителя Минской области - пассажира автобуса Варшава-Гомель.

Гродненская региональная и Брестская таможни возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.-0-