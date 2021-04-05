Белорусские таможенники выявили занижение стоимости партии красок в 8 раз

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни установили восьмикратное занижение стоимости более 12 т красок для полиграфии, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Нарушение таможенного законодательства выявлено в пункте пропуска "Каменный Лог" с применением системы управления рисками. "Указанные товары перемещались в Mercedes, принадлежащем литовской фирме-перевозчику. Водитель представил товаросопроводительные документы, согласно которым стоимость партии красок составляла около 17 тыс. евро. При проверке установлено, что реальная стоимость - порядка 140 тыс. евро", - рассказали в ГТК.

Начат административный процесс по ч.3 ст.15.5 КоАП Беларуси. Статья предусматривает штраф до 30% от стоимости предметов административного правонарушения.-0-