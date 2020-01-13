Белорусы попались на попытке контрабанды более 3 тыс. пачек сигарет в Польшу

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусов попались при попытке ввоза в Польшу около 3,2 тыс. пачек сигарет. Контрабандный груз, оцененный примерно в Br26,5 тыс. (более 48 тыс. злотых), польские таможенники обнаружили в автомобилях, пересекавших пункт пропуска "Бобровники", сообщает польская налоговая служба.

Автомобили, вызвавшие подозрение у таможенников, въехали на территорию Польши один за другим. В первом микроавтобусе под управлением 46-летнего мужчины обнаружилась специально оборудованная ниша в полу - в тайнике оказались около 3 тыс. пачек сигарет.

Еще около 150 пачек табачной продукции нашлись в автомобилях под управлением 26-летнего мужчины и 36-летней женщины. Здесь в качестве тайников для контрабанды использовались крыша и топливный бак.

В отношении всех трех нарушителей возбуждены уголовные дела. Белорусам грозят конфискация автомобилей (до решения суда они изъяты) и крупные штрафы.-0-