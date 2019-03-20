Белыничский лесхоз незаконно получил из бюджета более Вr30 тыс.

20 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Факты нарушения бюджетного законодательства выявлены работниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области при проверке Белыничского лесхоза, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Сергей Соловьев.

В период с 2016 по 2018 год должностные лица лесхоза необоснованно включали в платежные поручения, представляемые в органы казначейства, заработную плату работников, оплата труда которым не должна выплачиваться за счет средств республиканского бюджета. Кроме того, с июля по декабрь 2017 года в карточках учета работы транспорта и механизмов завышены машино-смены, в результате этого допущены нарушения в распределении расходов между бюджетной и хозрасчетной деятельностью учреждения.

В результате проверяющими установлено незаконное получение из республиканского бюджета денежных средств, а также платы за лесопользование, подлежащей направлению на финансирование мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства, в сумме более Вr30 тыс.

Также выявлены нарушения, связанные с ограничениями доступа поставщиков к участию в процедурах государственных закупок из-за несоблюдения правил размещения информации о данных закупках.

Предписание управления о возмещении лесхозом незаконно полученных бюджетных средств и средств за лесопользование исполнено в полном объеме. Административные штрафы, примененные в отношении должностных лиц учреждения, поступили в бюджет.-0-