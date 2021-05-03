3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беременная минчанка и ее знакомый задержаны с 1 кг мефедрона. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На прошлой неделе наркоконтроль УВД Минской области вышел на очередных дилеров из столицы. С помощью ГАИ и ОМОНа 27-летнего парня и 25-летнюю девушку задержали возле деревни Байдаки Минского района. При себе, в тайниках и по местам жительства они хранили без малого 1 кг особо опасного психотропа (около 4 тыс. доз).

По оперативной информации, около месяца молодые люди работали на интернет-наркомаркет в качестве мелких оптовиков. Полученный товар фасовали на мелкие партии и делали закладки в окрестностях Минска.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигуранты находятся в ИВС и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Известно, что парень сам употребляет наркотики и привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, а его подельница - на седьмом месяце беременности.-0-