Беременная минчанка похитила из магазина парфюмерию и косметику более чем на Br900

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали беременную женщину, совершившую хищение парфюмерии и косметики из магазина, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Советское РУВД Минска обратились сотрудники одного из торговых объектов, которые сообщили о хищении косметики. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сыщики установили, что к краже причастна ранее судимая 29-летняя жительница Минска.

"Как пояснила женщина, зайдя в магазин, она дождалась, пока рядом с ней не будут находиться другие покупатели, и похитила товар. Взяв с торгового стеллажа кремы и туалетную воду, спрятала их в карманы куртки и сумочку, после чего покинула магазин. Общая сумма ущерба составила более Br900", - рассказали в ГУВД.

Известно, что задержанная причастна к совершению аналогичных краж из магазина, расположенного в Первомайском районе столицы. Краденое имущество она продала, а вырученную сумму потратила на личные нужды.

Материалы проверки переданы в Советский (Минска) РОСК, где действиям минчанки дана правовая оценка.-0-