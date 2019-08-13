13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бешеный енот покусал жительницу Белоозерска, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Ивацевичской районной ветеринарной станции Александр Холодович.

Животное на райветстанцию 6 августа привезли жители Белоозерска - мужчина 1989 года рождения и девушка 1995 года рождения. С их слов, они обнаружили сидящего у дороги енота на участке трассы М1, отъехав от Ивацевичей в сторону Березы не более 8 км. Пара остановилась, чтобы отнести животное в лес. Однако енот увязался за своими "спасителями". Тогда молодые люди решили показать его ветеринарам. По дороге животное покусало девушку.

Енота оставили на станции для наблюдения. Утром следующего дня животное умерло, его биологический материал доставили в областную ветлабораторию на исследование. Оттуда пришло заключение: животное было больно бешенством.

Девушку и ее спутника, который также контактировал с больным енотом, госпитализировали в Белоозерскую городскую больницу. Там им провели неотложные медицинские манипуляции и назначили курс прививок. Сейчас пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

На участке, где было найдено животное, между Стайковским и Житлинским сельскими советами, Ивацевичский райисполком установил с 8 августа карантин сроком на 2 месяца. Поскольку населенных пунктов поблизости нет, для местных жителей ситуация угрозы не представляет. Мероприятия предполагают выполнение ветеринарно-санитарных правил профилактики. Специалисты рекомендуют остерегаться диких и бездомных животных, которые ведут себя неадекватно либо проявляют необоснованную агрессию, не подходить к ним близко и не брать на руки. Бешенство является особо опасным смертельным инфекционным заболеванием. Передается со слюной при укусе больным животным.-0-