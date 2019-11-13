Бесправник на Opel сбил женщину в Глубокском районе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лишенный водительских прав мужчина сбил женщину в Глубокском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Авария произошла вечером 12 ноября в г.п.Подсвилье. "Около 19.40 46-летний житель Глубокского района на Opel Vectra ехал со стороны д.Голубичи в направлении центра г.п.Подсвилье. На ул.Советской он сбил шедшую в попутном направлении по краю проезжей части 50-летнюю женщину. С места происшествия водитель скрылся", - рассказали в ГАИ.

Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. У нее не было световозвращающих элементов.

Как выяснилось, водитель Opel Vectra до марта 2020 года лишен права управления по ч.1 ст.18.16 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки - освидетельствования).-0-