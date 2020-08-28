Бесправник пытался уйти от погони ГАИ в Житковичском районе

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе бесправник пытался уйти от преследования наряда ДПС, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 24 августа наряд ДПС ОГАИ Житковичского РОВД обратил внимание на "Ауди", водитель которой выезжал со второстепенной дороги на главную и нарушил правила дорожного движения. Машину остановили, но когда к ней подходил инспектор ДПС, водитель снова поехал.

Сотрудники ГАИ неоднократно требовали остановиться, однако автомобилист только увеличивал скорость, при этом грубо нарушал ПДД, подвергал опасности участников дорожного движения и своих пассажиров, среди которых, как выяснилось, был несовершеннолетний.

К задержанию подключился еще один наряд ДПС, и машину остановили. Парень, бросив "Ауди", попытался скрыться. Спустя несколько минут его задержали.

Нарушителем оказался молодой человек 1999 года рождения, житель Столинского района Брестской области. Сотрудники ГАИ составили 7 административных материалов, в том числе за езду без прав. В УГАИ отметили, что за это нарушение молодой человек уже привлекался к ответственности в течение года. Сейчас его ждет серьезный штраф - только за бесправную езду ему грозит наказание от 20 до 50 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br27) или административный арест.-0-