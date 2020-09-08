Бесправник сбил насмерть пешехода в Рогачевском районе

8 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе под колесами автомобиля погиб пожилой пешеход, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 7 сентября примерно в 2.45 в деревне Химы. 36-летний водитель "Пежо", не имеющий права управления транспортным средством, совершил наезд на 74-летнего пешехода. По предварительной информации, пожилой мужчина двигался по центру проезжей части дороги в попутном направлении. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.-0-