



По предварительной информации, сегодня около 03.52 водитель автомобиля "Рено" двигался по улице Притыцкого со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Жудро. На пересечении с улицей Сердича он совершил наезд на 67-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Установлено, что пешеход находился в состоянии опьянения. Водитель не имел права управления транспортными средствами.





В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.





На месте работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. Проводится проверка.





Госавтоинспекция напоминает, что пешеход обязан переходить проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, - по наземному пешеходному переходу. При его отсутствии - на перекрестке по линии тротуаров или обочин.-0-

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправник сбил пьяного пешехода вблизи улицы Сердича в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.