Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 26 августа 2021
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:09 Дорожную разметку сегодня нанесут на 4 участках в Минске  Регионы
08:01 В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за обнаружения примесей В мире
07:55 Работники отряда специального назначения "ЗУБР" покорили Эльбрус  Общество
07:47 Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Паралимпийской деревне в Токио В мире
07:34 Бесправник сбил пьяного пешехода вблизи улицы Сердича в Минске  Происшествия
07:28 Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение из-за наводнений в стране В мире
07:25  В "Браславской регате-2021" примут участие около 40 юниорских экипажей Регионы
07:19 Ярмарки вакансий пройдут в Витебске, Новополоцке, Докшицком и Полоцком районах Регионы
07:15 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах в Минске  Регионы
07:08 Молдавский "Шериф" впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов  Спорт
07:05 Пресс-конференция о заготовке ягод и плодоовощной продукции пройдет 26 августа в БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: поездка Президента в Логойский район, готовность к учебному году и первое золото Паралимпиады Общество
00:59 Два мотоцикла столкнулись на проспекте Независимости Происшествия
00:30 Трехэтажный жилой дом обрушился в Испании В мире
25.08.21
25.08.21 23:59 Число жертв наводнения в Венесуэле возросло до 17 В мире
25.08.21 23:27 Белорус Илья Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в США Спорт
25.08.21 22:56 Под Минском задержаны участники массовой драки Происшествия
25.08.21 22:39 Житель Колумбии вакцинировался от COVID-19 семь раз В мире
25.08.21 22:33 ФОТОФАКТ: Соломенные фигуры появились на полях и вдоль дорог Минской области Регионы
25.08.21 22:06 Турция объявила о выводе 600 военных из Афганистана В мире
25.08.21 22:05 Испанец оставил в ресторане более 4 тыс. евро чаевых В мире
25.08.21 22:04 Легковушка врезалась в прицеп на трассе в Минском районе и сбила людей на обочине Происшествия
25.08.21 21:47 Волейболистки сборной Беларуси победили Венгрию в матче групповой стадии ЧЕ-2021 Спорт
25.08.21 21:46 "Беларусь 3" проведет прямую трансляцию литургии на праздник Успения Пресвятой Богородицы Общество
25.08.21 21:40 В Мексике упал военный вертолет ВМС В мире
25.08.21 21:39 В Минске автомобиль сбил 11-летнюю девочку на велосипеде Происшествия
25.08.21 21:38 Коллекцию картин из сбора семьи художника Гавриила Ващенко представили на выставке в Минске Культура
25.08.21 21:17 Глава ВОЗ назвал бустерную вакцинацию от коронавируса "морально неправильной" В мире
25.08.21 21:01 Лукашенко поздравил Игоря Бокия с золотой медалью Паралимпийских игр Президент
25.08.21 20:57 Белорусские топографы в первом этапе конкурса на АрМИ-2021 финишировали четвертыми Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
26 августа 2021, 07:34

Бесправник сбил пьяного пешехода вблизи улицы Сердича в Минске 

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправник сбил пьяного пешехода вблизи улицы Сердича в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 03.52 водитель автомобиля "Рено" двигался по улице Притыцкого со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Жудро. На пересечении с улицей Сердича он совершил наезд на 67-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Установлено, что пешеход находился в состоянии опьянения. Водитель не имел права управления транспортными средствами.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеход обязан переходить проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, - по наземному пешеходному переходу. При его отсутствии - на перекрестке по линии тротуаров или обочин.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ ДТП МВД Минск
Новости рубрики Происшествия
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома Два мотоцикла столкнулись на проспекте Независимости
Фото МВД Беларуси Под Минском задержаны участники массовой драки
Фото из архива Легковушка врезалась в прицеп на трассе в Минском районе и сбила людей на обочине
Фото из архива В Минске автомобиль сбил 11-летнюю девочку на велосипеде
Фото из архива Правоохранители установили еще одного участника массовых беспорядков в Минске
Фото из архива Следователи ищут очевидцев смертельного наезда на почтальона в Минском районе
Главное
"Подвиг совершили". Под Минском с участием Лукашенко отметили 25-летие революции в комбайностроении
Лукашенко: я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась
Игорь Бокий завоевал для Беларуси золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
"Экспресс-гарантия" - когда бизнесу нужно срочно совершить сделку без переплат!
Топ-новости
Картина дня: поездка Президента в Логойский район, готовность к учебному году и первое золото Паралимпиады
Президент передал партию собранных с личного подворья арбузов пациентам детской инфекционной больницы Минска
Лукашенко поздравил Игоря Бокия с золотой медалью Паралимпийских игр
Пресс-конференция о заготовке ягод и плодоовощной продукции пройдет 26 августа в БЕЛТА
РЕПОРТАЖ: Гости Дворца Независимости: гордимся Беларусью, гордимся нашим Президентом
Госсекретарь Совбеза: аналитика должна стать дополнительным импульсом для дальнейшего устойчивого развития Беларуси
Система образования к началу учебного года готова - Минобразования
Теребление льна завершается в Беларуси
Мингорисполком и облисполкомы проведут 28 августа прямые телефонные линии
Ваша выгода в Minsk World! Покупайте квартиру по старым ценам со скидкой 5%! До конца акции осталось всего 7 дней!
Петришенко: ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле завершат в срок
ФОТОФАКТ: Военные самолеты совершили посадку на аэродромный участок дороги
На полях Беларуси используется более 7 тыс. отечественных комбайнов - Пархомчик
МТЗ поставит в Судан 219 тракторов
Дожди ожидаются местами по Беларуси 26 августа
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.