Бесправник сбил восьмилетнюю девочку в Столинском районе

26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе автомобиль сбил восьмилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась днем 25 мая в Даваид-Городке. По предварительной информации, за рулем ВАЗ 21063 был 26-летний бесправник. На мосту через озеро Сешка он сбил девочку, которая выбежала на дорогу из-за стоящей машины. Водитель с места ДТП скрылся, позже его задержали дома. Школьницу с травмами доставили в больницу.

Выяснилось, что пострадавшая девочка вместе с отцом ехала в автомобиле. На мосту она увидела одноклассниц и попросила остановить машину, чтобы попрощаться с подружками. Выйдя из салона, она резко выбежала на проезжую часть.

В Брестской области с начала года зарегистрировано 17 ДТП с участием детей, в которых один ребенок погиб и 17 получили травмы.

"Как показывает анализ аварийности предыдущих лет, во время летних каникул увеличивается число ДТП с участием несовершеннолетних. При этом остро стоит проблема безопасной перевозки пассажиров. Дети до 12 лет должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств. Все сидящие в автомобиле должны быть пристегнуты", - подчеркнули в ГАИ. Также родителям рекомендуют постоянно напоминать детям о правилах дорожного движения.-0-