Бесправник в Минске пытался за взятку урегулировать вопрос с сотрудником ГАИ

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовные дела возбуждены в отношении двух водителей-бесправников за попытку дать взятку сотрудникам ГАИ в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Первый случай имел место 23 декабря. В 13.20 на проспекте Победителей сотрудники ГАИ остановили автомобиль Range Rover, чтобы проверить документы. Водитель сказал, что забыл документы дома, и назвал свои паспортные данные. После проверки выяснилось, что они принадлежат брату. Сам же водитель лишен права управления транспортным средством за административное правонарушение по ст.18.16 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)) КоАП. Более того, ранее водитель уже привлекался по ст.18.19 КоАП за то, что садился за руль без прав.

"Когда причина отказа предоставить документы была установлена, водитель предложил урегулировать вопрос за денежное вознаграждение в размере Br100. Сотрудники милиции предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, однако эту информацию он проигнорировал и продолжил предлагать деньги. На место была вызвана следственно-оперативная группа для документирования факта. В настоящее время Центральный (Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. ст. 14, 431 УК", - отметили в ГУВД. Кроме того, в отношении водителя вынесено постановление о наложении административного взыскания по ст.18.19 КоАП.

Второй подобный случай произошел ночью 27 декабря. В 00.50 напротив Дворца спорта сотрудники столичной ГАИ остановили "Ауди". Оказалось, что водитель также лишен прав. "Несмотря на неоднократное предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки, он положил деньги в подстаканник служебного авто. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В отношении водителя Центральным (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. ст. 14, 431 УК. Проводится расследование", - проинформировали в ГУВД.-0-