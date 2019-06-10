Бесправник в Могилеве попытался дать взятку сотруднику ГАИ

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 26-летний местный житель попытался дать взятку сотруднику ГАИ. Так он пытался избежать административной ответственности за езду без прав, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Сотрудники батальона ДПС около 10.40 9 июня остановили ВАЗ-2107. При проверке документов выяснилось, что водитель не имеет права управления автомобилем. За это нарушение предусмотрен штраф от 5 до 10 базовых величин, а за повторное в течение года - от 20 до 50 базовых (одна БВ - Br25,5). "Сотрудники ГАИ пригласили водителя в служебный автомобиль для разбирательства. За решение вопроса о непривлечении его к административной ответственности парень предложил инспектору в качестве взятки $20, хотя тот предупредил водителя об уголовной ответственности и отказался от денег. Сотрудники Госавтоинспекции вызвали на место следственно-оперативную группу для документирования факта. В этот же день в отношении водителя было возбуждено уголовное дело", - рассказали в УГАИ.

В Госавтоинспекции отметили, что в этом году пресечено 13 попыток дачи взятки сотруднику ГАИ. В 2018-м из-за этого было возбуждено 32 уголовных дела. В УГАИ МВД подчеркивают: желающие обойтись малой кровью за нарушения ПДД не до конца осознают, что намерение "решить вопрос" обязательно приведет к совершенно другой ответственности - уголовной. Предлагая взятку сотруднику ГАИ при исполнении служебных обязанностей, водитель подвергает себя риску оказаться в местах лишения свободы на срок до 5 лет, предупреждают в Госавтоинспекции.-0-